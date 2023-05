LOSC - OM : les compos officielles

Zapping But! Football Club OL : Lacazette peut-il devenir le meilleur buteur de l'histoire du club ?

Avec OL - AS Monaco, c'est l'un des deux chocs de la 36e journée de Ligue 1 ! Le LOSC, cinquième, et l'Olympique de Marseille, troisième, s'affrontent ce samedi (21h) à Lille pour un match ô combien capital dans la course à l'Europe. Les compositions officielles des deux équipes viennent de tomber.

LOSC : à venir

OM : à venir

Un match que vous pourrez suivre en direct commenté sur notre site.