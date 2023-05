OL : Aulas sort du silence pour la première fois depuis son départ

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Ce mardi, Jean-Michel Aulas a officiellement quitté son poste de président de l'Olympique Lyonnais après 36 ans de service. Pour la première fois depuis l'annonce de son départ, le désormais ex-président des Gones s'est exprimé publiquement sur Twitter. Pas pour évoquer son départ mais pour répondre à Wendie Renard, qui lui a rendu un vibrant hommage.

"J’ai passé 36 ans de ma vie pour et avec l’OL"

"Merci beaucoup Wendie, nous avons déjà gagné 34 trophées ensemble. J’ai passé 36 ans de ma vie pour et avec l’OL, et tout ce qui permettra au foot féminin de se professionnaliser et de grandir sera dorénavant mon ambition … Merci allez l’OL", a écrit Jean-Michel Aulas, qui a annoncé qu'il allait désormais mettre toute son ambition au service du football féminin.

Les mots de Wendie pour @JM_Aulas : “Il a toujours été là auprès de nous. On aura à cœur aussi de gagner pour lui. Le mot merci est trop faible pour le remercier.” ❤️💙 #OLPSG pic.twitter.com/DKdIxz1FTV — OL Féminin (@OLfeminin) May 12, 2023

Fabien Chorlet

Rédacteur