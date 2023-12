OL : Aulas vend la mèche pour la décision de la DNCG

Zapping But! Football Club OL : quel doit être la priorité du Mercato d'hiver ?

C'est ce mardi que la DNCG doit rendre son verdict concernant la levée des sanctions contre l'OL. John Textor a fourni les documents demandés pour finaliser le plan qu'il avait lui-même présenté lors d'une réunion sur Paris. Le but étant de permettre aux Gones de pouvoir recruter librement en janvier. Une ultime réunion doit avoir lieu cet après-midi mais Jean-Michel Aulas en a déjà donné la conclusion en se félicitant sur Twitter :

Aulas annonce une "DNCG positive"

"Quand les planètes s’alignent, soyons tous solidaires derrière les joueurs et le coach : DNCG positive, retour de Juninho, arrivée de Laurent Prud'homme, mise en place du directeur sportif : cession d’OL Reign (plus ou moins 50 M$ de plus-value), cession d’OLG, cession de l’Arena, 385 M€ d’obligations". Au sein de l'OL, on assure que JMA s'avance et que rien n'est encore décidé. La DNCG ne communiquera que ce soir sur ce dossier. Mais l'optimisme est de mise dans le camp lyonnais.

