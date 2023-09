OL : Cherki en met déjà plein la vue du futur coach

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

Certes, le moral actuel des supporters de l'OL n'est pas au beau fixe. Et les dirigeants du club ont tout intérêt à ne pas se tromper avec le successeur de Laurent Blanc qui devrait, le conditionnel est de rigueur...., être nommé dans les prochaines heures.

Devant Dembélé et Ndiaye

En attendant, et avant une rencontre déjà importante face au Havre dimanche prochain (20 heures 45), les suiveurs lyonnais peuvent au moins se féliciter d'avoir dans leurs rangs le meilleur dribbler d'Europe. En effet, et comme le montre le tweet ci-dessous, le talentueux milieu de terrain Rayan Cherki est le joueur qui a réussi le plus de dribbles depuis le début de saison (19). Et devant certains joueurs réputés de notre championnat comme Ousmane Dembélé (12) et Iliman Ndiaye (11).

Déjà ça...

💎😳 Rayan Cherki est le meilleur dribbleur d’Europe en ce début de saison. pic.twitter.com/8n7LaWQLsh — Prime Video Sport France (@PVSportFR) September 10, 2023

