OL : Pierre Ménès se mouille pour le maintien en Ligue 1 des Gones

Zapping But! Football Club OL : Fabio Grosso, bonne ou mauvaise idée ?

S’il était l’un des premiers à tirer la sonnette d’alarme face à la situation de l’OL, Pierre Ménès a beaucoup changé de discours après le succès des Gones face au Toulouse FC (3-0). Succès qui replace totalement les hommes de Pierre Sage dans la course au maintien.

« Pas très inquiet pour l’OL »

Alors que les statistiques donnaient l’OL quasiment en Ligue 2 après 14 journées, l’ancien consultant de Canal+ est désormais persuadé qu’une remontada va avoir lieu : « Je ne suis pas très inquiet pour l’OL. On s’aperçoit qu’avec une seule victoire au Groupama Stadium ils ont trois équipes devant eux à trois points. Le prochain match à Monaco sera compliqué mais je pense que bon an mal an cette équipe va se replacer au milieu du tableau ».

Déjà il faudra commencer par lâcher enfin cette dernière place qui colle à la peau des Lyonnais depuis de longues semaines maintenant…

Face à Pierrot (2/4) : "Je ne suis pas inquiet pour l'OL, qui va se replacer au classement"



Le foot gangréné, Mbappé s'emmerde, Tenas titulaire à Dortmund, la VAR, le Trophée des Champions et Strasbourg malmené.https://t.co/NbjDL21HSi via @YouTube — Pierre Ménès (@PierreMenes) December 11, 2023

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life