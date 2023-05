OL : on en sait plus sur les festivités prévues pour Aulas

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

À l'occasion de la réception ce samedi (21h) du Stade de Reims, l'Olympique Lyonnais rendra hommage à Jean-Michel Aulas, qui a officiellement quitté son poste de président, le 9 mai dernier, après 36 ans de service.

Des animations, des tifos et un feu d'artifice sont au programme !

Avant le coup d'envoi de la rencontre, des animations et des tifos géants seront déployés par les groupes de supporters, les Bad Gones et Lyon 1950. À la mi-temps, les féminines viendront fêter avec le public du Groupama Stadium leur titre de championne de France de D1 féminine ainsi que leur Coupe de France, avant qu’à l’issue du match le désormais président d’honneur de l’OL soit honoré par le club lors d'une célébration qui devrait durer environ 30 minutes et sera marqué par un feu d’artifice. À noter également que Jean-Michel Aulas devrait suivre une mi-temps du match en tribune présidentielle puis l'autre mi-temps avec les Bad Gones.

Fabien Chorlet

Rédacteur