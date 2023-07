OL : ses relations avec Textor et Cucci, la DNCG, le mercato... Aulas met les choses au clair

Retiré de la présidence de l'OL, Jean-Michel Aulas garde évidemment un œil avisé sur tout ce qui se passe au club puisqu'il reste le deuxième actionnaire. Alors que le nouveau propriétaire John Textor est surveillé par la DNCG, JMA s'est confié en longueur dans les colonnes de RMC Sport pour évoquer la situation actuelle de son club de toujours. JMA a notamment évoqué sa relation avec son successeur américain et affirme être pleinement à sa disposition :

"C’est une relation de partenaire puisque je reste l’un des actionnaires importants de l’OL, le 2ème derrière Eagle (...) Je l’ai dit et je le redis. Parce qu’on pourrait penser parfois qu’il y a de ma part un état d’esprit attentiste voire pire… Non, moi je suis vraiment à disposition des nouveaux propriétaires."

Pendant qu'il continue d'échanger avec Textor concernant les "stratégies financières" et "les ressources" de OL Group, Aulas regrette certaines décisions qui ont été prises notamment par le nouveau directeur général, Santiago Cucci, depuis son départ en mai dernier :

"Je suis très surpris des décisions qui sont prises. Tout comme je le suis des réactions de doutes voire de critiques envers la DNCG. Je suis quelqu’un de légaliste. J’appartiens à beaucoup d’institutions. Et donc la déception vient parfois sur la forme parce que je ne m’y serais pas pris de la même manière. Je n’ai pas encore eu le plaisir de connaître le nouveau directeur général ou président, je ne sais pas bien quel est son titre (Santiago Cucci est bien PDG de l’OL, ndlr). Mais s’il a besoin de conseils pour éviter des erreurs, en particulier celle d’avoir porté des jugements sur le mode de fonctionnement de la DNCG, je suis là. Ce n’était pas quelque chose de productif pour l’OL. Et moi je souhaite vraiment que l’OL progresse."

S'il avoue ne pas "connaître personnellement" Cucci, Aulas s'est dit également à sa disposition avant de se pencher sur le mercato estival lyonnais. Confirmant l'enveloppe de 25 millions d'euros pour recruter, sans compter les départs, l'ex-patron des Gones s'est malgré tout montré optimiste pour la suite et la saison à venir :

"Il y a eu des erreurs tactiques de faites mais structurellement l’ensemble est sain et très solide. En ayant la bonne attitude, en actionnant les leviers que j’ai décrits, il y a la possibilité de faire une très bonne saison. Je suis convaincu qu’on aura accès à l’Europe dès cette saison. Et je serai à chaque fois qu’on me le demandera derrière l’investisseur américain et son directeur général. Je suis le 2ème actionnaire de cette très belle entreprise."