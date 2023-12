OL : une nouvelle nomination officialisée

Zapping But! Football Club OL : Lyon peut-il descendre en Ligue 2 ?

L'Olympique Lyonnais vient d'annoncer la nomination de Laurent Prud'homme au poste de directeur général. Celui qui a occupé le même poste à Eurosport et à L'Equipe a débuté dans ses nouvelles fonctions ce lundi. Pour son baptême du feu, il aura droit à un déplacement à Marseille pour le fameux Olympico qui avait été reporté fin novembre après l'attaque du bus des Lyonnais...

Un bon baptême du feu à Marseille

Au site officiel, Laurent Prud'homme a déclaré : « Je remercie John Textor pour sa confiance et de me permettre aujourd’hui de revenir pour servir mon club. Nous sommes tous impatients de relever les défis qui se présentent à nous et J'ai hâte de contribuer au succès et à la croissance de l'Olympique Lyonnais ».

