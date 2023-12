OL : une nouvelle sale affaire touche le club !

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

L'Olympique Lyonnais vit une fin d'année 2023 mouvementée. En plus des tensions entre John Textor et Jean-Michel Aulas, des résultats catastrophiques et des entraîneurs qui se succèdent sur le banc des Gones, le club rhodanien aurait été rattrapé par une sale affaire.

L'OL condamné pour discrimination sexuelle !

En effet, selon les informations de L'Équipe, l'OL aurait été condamné pour discrimination sexuelle par le tribunal de Lyon. La plaignante, une jeune femme passée par le centre de formation de Lyon en 2017, aurait attaqué le club après avoir été écartée du centre de formation au bout d'un an, n'ayant pas pu signer de convention de formation, type de contrat réservé aux garçons, et aurait dénoncé aussi un harcèlement sexuel supposé de deux formateurs de l'académie. Condamné, l'OL devrait verser 3000 euros pour le préjudice moral et 500 euros pour préjudice résultant d'une perte de chance à cette femme, qui aurait réclamé 2 millions d'euros dans cette affaire.

