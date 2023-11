Stade Rennais – OL : Grosso s’agace des questions sur Lacazette et Cherki

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

Si, dans un sens, Fabio Grosso était soulagé de voir qu’aucun de ses joueurs n’avait « quitté le navire » à l’OL après le succès vital des Gones à Rennes (1-0), l’Italien a quand même été agacé par certaines questions des journalistes au Roazhon Park.

« On parle souvent avec les joueurs. On est dans une situation qui n’est pas facile. Dans le club il y a des joueurs qui ont déjà fait beaucoup, d’autres qui arrivent dans l’élite. C’est un mélange qui doit prendre vite. Tous les joueurs sont en train de comprendre, on se parle clairement. On met toujours en avant l’OL. Quand je dis les choses, j’y crois, je ne fais pas de théâtre. C’est important de mettre à part notre expérience personnelle pour grandir en équipe. L’important, c’est d’avoir des joueurs qui comprennent les choix. Aujourd’hui, j’ai vu des titulaires qui ont bien débuté (…) Ceux qui sont rentrés ont aussi fait un bon match », a d’abord glissé le coach de l’OL à une question sur l’absence du capitaine Alexandre Lacazette au coup d’envoi.

« Même sans talent, on peut faire une bonne carrière »

Relancé sur la nouvelle sortie rapide d’un Rayan Cherki décevant, Fabio Grosso a fait part de son ras-le-bol… Tout en lançant un message à son international Espoirs à l’attitude clairement décevante à Rennes : « Ça fera du bien si on commence à parler de l’équipe. SI on parle tout le temps de qui joue ou pas, de qui rentre ou pas… Ce n’est pas la chose la plus importante pour nous. Le plus important, c’est que l’OL sorte de cette situation avec ce groupe. C’est important de comprendre que sur le terrain, on joue en équipe. Un joueur tout seul gagne difficilement. On parle tout le temps de lui. On sait que c’est un joueur de talent. J’en ai vu beaucoup avec du talent, mais je peux vous garantir que même sans talent, on peut faire une bonne carrière. C’est important d’avoir du talent, mais ça doit être quelque chose en plus. La base c’est d’avoir un super état d’esprit et la solidarité avec ses coéquipiers ».

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life