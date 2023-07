OL : Laurent Blanc a déjà plusieurs joueurs dans le collimateur

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

Laurent Blanc ne sera pas à prendre avec des pincettes cette saison. Satisfait de la première victoire de l’OL cet été en amical vendredi contre De Treffers (2-1), le Cévenol n’a pas manqué de mettre un coup de pression à l’ensemble des joueurs qui ont fait l’objet d’un prêt lors de l’exercice précédent.

Déjà des Lyonnais visés par Blanc ?

« Je leur ai dit en début de stage de se montrer sous leur meilleur visage, quel que soit le joueur, et certains qui ont joué l’année dernière à l’OL. Ils sont contractuellement au club et je veux qu’ils montrent le meilleur d’eux-mêmes. Ce sera mieux pour eux, pour tout monde », a indiqué le technicien français, des propos rapportés par Le Progrès. Au cours de cette rencontre, Tino Kadewere et Jeff Reine-Adelaïde se sont distingués. Le premier a permis aux siens d’égaliser avant que le second n’offre définitivement la victoire aux Gones...

