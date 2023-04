OL – Mercato : Lacazette pourrait finir ailleurs qu'à Lyon

Zapping But! Football Club OL : Lacazette peut-il devenir le meilleur buteur de l'histoire du club ?

Meilleur buteur de l’OL en Ligue 1 avec 19 buts, Alexandre Lacazette fait partie des rares satisfactions de la saison lyonnaise. Son retour au club est une réussite. Lié à l'OL jusqu'en 2025, le capitaine des Gones a été interrogé sur son avenir ce dimanche dans Téléfoot par son ancien coéquipier à Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang.

« Même s’il me reste deux ans de contrat à l'OL, on ne sait jamais ce qui peut se passer après »

Et il a eu cette réponse : « Ma fin de carrière c’est encore trop tôt pour savoir. Ça peut être à Lyon. Même s’il me reste deux ans de contrat à l'OL, on ne sait jamais ce qui peut se passer après. Je ne me sens pas proche de la fin encore. »