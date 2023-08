OL - Mercato : Textor lâche des bombes sur l'avenir de Blanc et Barcola

Zapping But! Football Club OL : Aulas est-il le meilleur président de l'histoire du foot français ?

Demain, Le Progrès publie une longue interview de John Textor, dans laquelle le patron de l'OL revient sur tous les problèmes frappant les Gones actuellement. Il en profite pour démentir la rumeur d'un renvoi de Laurent Blanc dimanche en cas de défaite contre le PSG, même s'il reconnaît quelques dysfonctionnements avec son entraîneur :

"Je n’apprécie pas le manque d’unité des leaders jusqu’à la base du vestiaire. Il dit qu’il a besoin de joueurs, notamment pour son organisation défensive, et je le comprends. J’ai une bonne relation avec lui, je lui ai juste demandé d’arrêter ses jeux avec médias et les polémiques, de se modérer et faire en sorte que son travail parle pour lui. Vous surjouez un peu dans la presse mais un coach prend ses responsabilités. Il se sait menacé s’il n’a pas de résultats et finir en dehors des places européennes serait un échec. Le coach sait que j’attends de lui qu’il cultive ses talents. Dire qu’il est menacé est assez dur. J’ai toujours montré une patience avec les coachs avec qui je suis en désaccord, comme à Molenbeek ou Botafogo. Laurent a bien travaillé l’an passé, il faut de la patience et du sérieux. On cherche parfois le cours terme et le résultat immédiat. Il a aussi besoin de joueurs additionnels et de cadres qui prennent leur responsabilité."

"Bradley ne m'a pas dit qu'il souhaitait partir"

L'homme d'affaires américain a également expliqué vouloir changer les mentalités au club et assuré que son intention était de conserver Bradley Barcola : "Ses représentants m’ont indiqué qu’il souhaitait partir, mais pas lui, qui semble confus sur la situation. Je n’ai pas eu pas la moindre offre écrite ou par mail à son sujet, mais on a discuté de son cas avec Nasser Al-Khelaïfi, en vue d’un échange, mais il n’y a pas eu d’accord. Si Bradley demande à partir, on étudiera la possibilité d’une transaction et la faisabilité de l’opération".

OL : Barcola, Blanc, DNCG, situation, etat d'esprit des jeunes issus de l'académie... John Textor a pris la parole pendant deux heures en visio ce mardi soir. Voici quelques déclarations à retenirhttps://t.co/LRdYBsH0Us — Le Progrès OL (@LeProgresOL) August 29, 2023

