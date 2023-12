OL - Mercato : une décision lourde de conséquences rendue ce soir !

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

La décision sera lourde de sens. Et si l'on en croit le quotidien l'Equipe, elle sera rendue ce mardi en toute fin de journée. On saura ainsi si l'OL pourra, cet hiver, recruter comme bon lui semble, alors que le club est dernier de la Ligue 1 et se doit impérativement de renouveler son effectif.

La confiance de Textor

Recalés par la DNCG l'été dernier, les dirigeants de l'OL avaient de nouveau été auditionnés mardi dernier avant que le gendarme financier du foot français communiqué sur un "sursis à statuer en attente d'éléments supplémentaires." Il s'agit notamment de documents confirmant le closing du refinancement de la dette. John Textor avait alors fait part de sa confiance face aux micros.



Réponse en fin de journée, donc.

Podcast Men's Up Life