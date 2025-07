L’OM a passé la vitesse supérieure pour faire revenir Pierre-Emerick Aubameyang.

L’histoire entre l’attaquant Pierre-Emerick Aubameyang (36 ans) et Al-Qadsiah est désormais terminée. Selon le journaliste Fabrizio Romano, l’international gabonais a résilié son contrat, qui courait jusqu’en juin 2026, ce jeudi. Il est donc désormais libre. Et cette opportunité, Pablo Longoria n’entend pas la laisser passer.

L’OM lui propose deux ans de contrat

Toujours selon Romano, les négociations sont en cours et elles portent sur un contrat de deux ans. Toujours apprécié par les supporters et le vestiaire olympien, Aubameyang, auteur d’une belle saison à l’OM en 2023-24, n’a jamais fermé la porte à un retour sur la Canebière. Un retour qui semble de plus en plus se préciser.

Le coup d’oeil de BUT FC !

« Aubame de retour à l’OM, cela semble bien avancé. Et avec Greenwood, Gouiri et le Gabonais, l’attaque marseillaise aurait fière allure ! »