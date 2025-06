OM Mercato : De Zerbi craque pour un taulier de la Roma

L’OM aurait débuté des négociations avec l’AS Rome pour le défenseur ivoirien Evan Ndicka.

L’OM s’active depuis quelques jours pour signer Hamza Igamane, l’avant-centre marocain des Glasgow Rangers. Mais à 22 ans, l’ancien joueur de Rabat est convoité et selon les dernières informations de Sacha Tavolieri, il devrait échapper à l’OM puisqu’il serait tombé d’accord hier avec le LOSC. Autre info Mercato à l’OM, signée Sky Italia : le club phocéen tenterait d’enrôler Evan Ndicka, le défenseur central ivoirien de l’AS Rome. A 25 ans (16 sélections), le joueur formé à, Auxerre et passé par Francfort serait très apprécié de Roberto De Zerbi. Il sort d’une saison pleine à Rome (38 matches).

Un échange dans les tuyaux ?

Un échange est évoqué, avec Ismaël Koné. Un joueur que le nouveau directeur sportif romain Frederic Massara connait bien puisqu’il l’avait fait venir à Rennes peu avant son départ du SRFC l’hiver dernier. Avec Rennes, Koné a joué 13 rencontres de Ligue 1 (dont 4 en tant que titulaire), inscrivant 2 buts et délivrant une passe décisive. Evan Ndicka, gaucher, apparaît comme une solution complémentaire à Leonardo Balerdi et à CJ Egan-Riley, pour compléter l’axe de la défense à trois de l’OM. La valeur marchande de l’Ivoirien étant nettement supérieure à celle de Koné, on peut imaginer que la Roma demande une plus grande contre partie pour céder son défenseur. A suivre…