L’Olympique de Marseille voit le dossier Igor Paixao se compliquer. Alors que le club phocéen avait accéléré ces derniers jours dans les discussions avec le joueur brésilien, un nouveau concurrent de poids entre dans la danse.

🟥 Rumeur

Double coup dur pour l’OM dans le dossier Igor Paixao. Alors que le club phocéen avait accéléré ces derniers jours avec le joueur brésilien, Leeds United serait entré dans la course. Le club anglais, qui nourrit de grandes ambitions la saison prochaine, a récemment noué des contacts concrets avec l’entourage de Paixao. Selon les informations de Leeds News, une réunion s’est tenue cette semaine entre les représentants du joueur et les dirigeants de Leeds. Le projet sportif du club britannique, sa visibilité et sa capacité financière pourraient séduire l’attaquant de 24 ans, auteur d’une saison convaincante avec Feyenoord (10 buts et 7 passes décisives en Eredivisie).

Feyenoord perd patience

Cette offensive anglaise intervient alors que l’OM semble focaliser ses efforts sur le joueur, davantage que sur Feyenoord lui-même. Une posture qui commence à agacer le club néerlandais. Selon le média néerlandais FR12NL, les dirigeants de Rotterdam estiment que Marseille tarde à soumettre une offre formelle et sérieuse, et voient d’un mauvais œil les échanges répétés entre les représentants marseillais et le clan Paixao, sans véritable avancée sur le plan des négociations club à club.

En interne, le sentiment grandit que l’OM pourrait perdre du terrain sur ce dossier, malgré un intérêt réel et ancien pour le profil du Brésilien, capable d’évoluer sur tout le front de l’attaque. Pour l’heure, Paixao n’a pas encore tranché. Mais entre l’intérêt grandissant de Leeds et l’impatience de Feyenoord, le temps commence à presser pour Marseille.