OM Mercato : Quentin Merlin et Valentin Rongier vont rejoindre le Stade Rennais !

L’OM et le Stade Rennais sont tombés d’accord pour le transfert de Quentin Merlin et Valentin Rongier.

L’Équipe vient de dévoiler que l’Olympique de Marseille et le Stade Rennais sont parvenus à un accord dans la nuit de samedi à dimanche pour le transfert de Quentin Merlin et Valentin Rongier. Rennes devrait débourser environ 20 millions d’euros pour s’attacher les services du latéral gauche de 23 ans et du milieu de terrain de 30 ans.

Marseille, ouvert au départ de Merlin et désireux de tourner la page avec Rongier — qui avait refusé de prolonger en février — a finalement validé la double opération. Comme nous vous l’avons révélé samedi, Merlin était d’ores et déjà d’accord avec le SRFC. Deux ventes stratégiques pour l’OM, et un joli coup pour Rennes qui renforce son effectif avec deux profils expérimentés de Ligue 1.