La piste Igor Paixao (Feyenoord) étant quasiment enterrée, l’OM se pencherait désormais sur un autre ailier brésilien Gustavo Mantuan (24 ans), qui évolue à Saint-Petersbourg.

🟧 Piste crédible

Le voyage de Medhi Benatia à Rotterdam en début de semaine n’aura pas été fructueux. Le directeur sportif de l’OM a longuement négocié avec les dirigeants du Feyenoord pour leur ailier brésilien Paixao. Mais, en dépit d’une ultime offre de 28 M€ plus des bonus, le club néerlandais a tenu bon, lui qui réclamait plus de 30 M€ pour lâcher son joueur. Actuellement blessé et au pays, Paixao devrait plutôt prendre la route de l’Angleterre, où Leeds et Sunderland, promus en Premier League, s’intéressent à lui.

Il ne vaudrait « que » 3,5 M€

Déçu, l’Olympique de Marseille a activé ses plans B et C après l’échec de cette piste prioritaire. Selon Foot Mercato, un des autres profils étudiés mène à Saint-Pétersbourg. Il s’agit également d’un Brésilien, Gustavo Mantuan (24 ans), qui évolue au Zénit. Formé aux Corinthians, il est arrivé en Russie en prêt en 2022 et y a été définitivement transféré une saison plus tard. Sous les ordres de l’ancien Parisien Serguei Semak, Mantuan est monté en puissance pour devenir un titulaire indiscutable du Zénit. Son entraîneur l’a fait jouer latéral droit, avec succès. Sa polyvalence serait d’ailleurs un atout puisqu’en plus de pouvoir jouer sur les deux ailes, il peut aussi bien évoluer en défense qu’en attaque.

Selon Transfermarkt, la cote de ce droitier qui a marqué 3 buts et délivré 4 passes décisives en 19 matches lors de la saison 2024-25, essentiellement disputée au poste de latéral, n’est que de 3,5 M€. Ce qui fait que même si le Zénit se montre gourmand, l’OM devrait avoir les moyens de le recruter.

« Le coup d’œil de But FC »

« Mantuan, ça fait moins rêver que Paixao, qui a brillé en Champions League la saison dernière alors que les clubs russes ne disputent plus de Coupe d’Europe depuis le début du conflit en Ukraine. Mais vu que le Feyenoord se montrait trop gourmand pour son ailier, on comprend que l’OM tente un pari à coup réduit avec un compatriote. »