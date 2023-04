OL - OM : Tudor a totalement craqué, le RC Lens et le LOSC sont prévenus

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

L’OM n’a pas volé sa victoire hier face à l’OL (2-1). Dans un Groupama Stadium plein comme un œuf, les hommes d’Igor Tudor sont allés chercher un succès aux forceps qui comptera double dans le sprint final de la saison.

Tudor prévient Lens et Lille

« C’est une belle victoire face à un grand rival et elle est méritée, a analysé le coach de l’OM en conférence de presse. J’espère que c’est prémonitoire. C’est une victoire qui a beaucoup de valeur, mais il reste beaucoup de points en jeu et on doit encore aller à Lens (le 6 mai) et à Lille (le 21 mai), donc rien n’est encore joué. On a fait un bon mercato et je pense qu’on a une équipe qui fonctionne bien. Nos supporters sont exigeants, ils en veulent toujours plus et ils ont raison. Donc on vit avec cette pression, mais j’aime cette énergie et je suis très content de notre saison. »

S’il a ensuite justifié la mise au banc de Chancel Mbemba et la présence de Leoanrdo Balerdi par « un choix tactique », Tudor a laissé éclater sa joie au coup de sifflet final avant d’enlever certains de ses vêtements et de les lancer dans les gradins où ses proches avaient pris place ! « C'était ma maman, mon papa, ma soeur, mon neveu et ma tante, a-t-il expliqué. Ils étaient ici parce qu'Hadjuk Split a joué la demi-finale de la Youth League (vendredi à Genève face à l'AC Milan, nldr). Ils sont venus voir le match, du coup ils sont restés pour voir le nôtre. »

⏱ 90+3’ | #OLOM 1️⃣-2️⃣



𝗩.𝗜.𝗖.𝗧.𝗢.𝗜.𝗥.𝗘 ✅😍



Auteurs d’un match abouti, nos Olympiens sont récompensés et s’imposent au buzzer au Groupama Stadium 🔥 pic.twitter.com/SQEuCrSeGg — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 23, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Igor Tudor a totalement craqué au sortir de la victoire aux forceps de l’Olympique de Marseille contre l’Olympique Lyonnais, dimanche en clôture de la 32e journée de Ligue 1 (2-1). L'entraîneur croate a prévenu ses futurs adversaires.

Bastien Aubert

Rédacteur