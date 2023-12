OM : Aubameyang, Ounahi, Ndiaye, Sarr... Harit vole au secours de ses coéquipiers !

Zapping But! Football Club OM : les ultras ont-ils trop de pouvoir à l’Olympique de Marseille ?

Samedi, à la veille de la réception de Rennes (2-0), Pierre-Emerick Aubameyang a été longuement interrogé par les médias sur les critiques des supporters dont il est la cible. Le Gabonais a reconnu qu'elles étaient justifiées. Il n'est pas le seul à être dans le viseur des supporters marseillais. Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr ou encore Azzedine Ounahi sont tous décevants depuis août. Mais ils peuvent se consoler en se disant qu'ils ont un bon avocat en la personne d'Amine Harit. Ce mardi, en conférence de presse avant l'Olympico, le Marocain a eu un mot gentil pour tous ses coéquipiers critiqués.

"Ils vont nous faire du bien, ça peut faire mal"

"Ounahi est mieux depuis quelques semaines. Il a eu des choses difficiles à encaisser. Après une Coupe du monde superbe, il a dû gérer tous ces changements. Il marche beaucoup à l'affecte, je parle beaucoup avec lui. Dans les prochaines semaines, on va avoir besoin de lui. Aubameyang, c'est un très grand joueur. On n'avait pas de doute là-dessus. Son début de saison n'était pas simple mais depuis quelques semaines, je le retrouve souriant. C'est la première fois qu'on se retrouve ensemble dans un club, on se connaît de mieux en mieux, les appels... J'espère que ça va continuer comme ça. Je le trouve frais en ce moment, physiquement et mentalement. C'est que du positif pour nous. Sarr et Ndiaye, je les trouve mieux depuis quelque temps aussi, à l'image des résultats. Sarr a déjà une expérience de la Ligue 1, des matches à enjeux... Ndiaye arrive d'Angleterre en D2, il arrive à l'OM avec son histoire personnelle... Il fallait lui laisser du temps. Ce sont des joueurs vitaux pour nous. Ils vont nous faire du bien, ça peut faire mal."

#Harit : "Je suis très content de l'arrivée de Benatia, il a une connaissance du haut niveau. Il a été dans des tops clubs, c'est plus facile pour nous joueurs dans la communication. Il pourra nous aider, on ressent sa présence. Les joueurs en difficulté peuvent aller lui parler.… — Football Club de Marseille (@FCMarseille) December 5, 2023

