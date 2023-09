OM : coup de tonnerre pour l’avenir du clan Longoria !

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Pablo Longoria a tranché : il va rester le président de l’OM. Malgré les tensions avec les supporters, le dirigeant espagnol en a fait l’annonce hier soir lors d’une conférence de presse improvisée pour l’occasion.

« J’ai vécu des journées compliquées, avec beaucoup d’émotions, a-t-il expliqué. Je m’exprime avec le coeur, et dans le costume du président de l’OM. Durant toute la semaine, j’ai été touché par l’élan de soutien populaire, les témoignages de confiance et l’affection de toutes parts : joueurs, salariés, acteurs du monde économique, politique, institutionnel. Tous ceux qui ont compris la nécessité d’un changement. J’ai eu une longue conversation avec notre propriétaire Frank McCourt et le conseil de surveillance, qui m’ont assuré d’un soutien inconditionnel. Cela me donne beaucoup d’énergie. Je me suis rechargé et j’ai décidé de poursuivre ma mission de président de l’OM. Je serai à Paris, dimanche. »



Ribalta joue la montre

Désormais, les chantiers de Longoria sont nombreux. Le premier est de trouver un entraîneur pour succéder à Marcelino, qui a bouclé ses valises mercredi sans se faire prier, avant de redéfinir son organigramme. Selon L’Équipe, Stéphane Tessier et Pedro Iriondo devraient rester alors que Javier Ribalta, rentré en Suisse, joue la montre. Un départ n’est pas exclu suite aux événements marquants de la semaine.

Les unes de L'Équipe du samedi 23 septembre. pic.twitter.com/IugkZxXleX — L'ÉQUIPE (@lequipe) September 22, 2023

