OM : Daniel Riolo relance la vente du club !

Dans une interview au Figaro, Daniel Riolo a évoqué les changements d'actionnariats au sein du foot français et la disparition progressive des investisseurs locaux au profit de fonds de pension. L'occasion pour le polémiste de RMC Sport de relancer le serpent de mer de la vente OM avec une vision très tranchée des choses.

Pour Daniel Riolo, exit les pistes de l'Arabie Saoudite ou d'un investisseur indien ! Le seul nom crédible pour racheter l'OM à Frank McCourt est celui de Rodolphe Saadé, le boss de la CMA-CGM, sponsor maillot du club phocéen à compter de la saison prochaine.

« Qui va vouloir acheter l'OM aujourd'hui ? Le seul acheteur potentiel, c'est le milliardaire franco-libanais Rodolphe Saadé qui possède déjà le port de Marseille et le journal La Provence. Posséder un club de foot est une affaire purement politique. On ne gagne pas d'argent, ou peu, avec un club de foot. Dans la plupart des cas, on en perd ».