OM : et maintenant, les supporters marseillais bavent devant le RC Lens !

Le RC Lens n’a pas raté son grand retour en Ligue des champions. Menés au score d’entrée, les Sang et Or ont subi face au Séville FC mais ont finalement pris la mesure de cette équipe en égalisant sur un magnifique coup-franc d’Angelo Fulgini puis en faisant jeu égal avec leurs adversaires d'hier soir (1-1).

« Les joueurs ont fait preuve de caractère, de personnalité. Au fur et à mesure du match, on a répondu présent et ç’a amené de la confiance. J'attendais qu'on soit à la hauteur collectivement et on l'a été, a analysé Franck Haise après la rencontre. C'est important actuellement d'avoir ce caractère, de montrer que Lens est toujours là avec ses valeurs, son ADN et sa qualité de son jeu aussi. Ce qui est certain, c'est que la qualité dans un match de ce niveau, c'est l'intensité. Les joueurs l'ont mise, ça doit être un mètre étalon pour la suite et ça doit aussi donner beaucoup de confiance au groupe, même si dès dimanche (contre Toulouse), les compteurs seront remis à zéro. »

« Tout ça pue le football, ça dépasse largement le terrain »

L’autre grande satisfaction de cette soirée européenne est venue de... Lens. Restés sur place pour soutenir leur équipe fétiche devant un écran géant placé en ville par la mairie, les supporters des Sang et Or ont affiché une solidarité sans faille qui a explosé sur le but égalisateur de Fulgini. « Tu sors deux minutes des guéguerres de supporters sur Twitter, et tu rends compte que c’est quand même dur de pas kiffer ce qu’il se passe à Lens, a avoué l’excellent insider marseillais Marwan Belkacem. Tout ça pue le football, ça dépasse largement le terrain. » En pleine crise, c’est sans doute tout ce qui manque en ce moment à l’OM.

