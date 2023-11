OM : Gigot s'invite dans un Top 5 européen avec un ex de l'OL et un joueur du PSG

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Ce soir, Samuel Gigot ne sera pas sur la pelouse de la Meinau. Le défenseur de l'OM est suspendu. Depuis le début de la saison de Ligue 1, il n'a jamais pu enchaîner plus de trois matches, entre les blessures et l'accumulation de cartons. Pourtant, cela ne l'empêche pas de réussir une première partie de saison très intéressante. On en veut pour prendre qu'il figure dans le Top 5 des défenseurs centraux des grands championnats européens selon le site Fofascore avec une moyenne de 7,43.

Il est 4e, devant Marquinhos

Devant lui, on trouve un ancien Lyonnais, le Danois Joachim Andersen (Crystal Palace, 7,49), Virgil van Dijk (Liverpool, 7,47) et Alessandro Bastoni (Inter Milan, 7,44). Et juste derrière, il y a Marquinhos (PSG, 7,37). Ce qui situe bien la performance de Gigot puisque tous ces joueurs sont internationaux, certains figurant parmi les meilleurs à leur poste !

Le calendrier de l'OM pour la saison 2023-24

🔵⚪ | Gigot parmi les meilleurs défenseurs...en Europe !



👀 Samuel Gigot est le 4eme meilleur DC dans les 5 plus grands championnats à la moyenne @SofascoreINT.



👊 Le défenseur Marseillais obtient 7,43 au rating Sofascore et confirme son bon début de saison.



⚔️ Vamos Sam' ! https://t.co/yIOEdt5VkC pic.twitter.com/cOvnQSRnrL — LePetitOM (@LePetitOM) November 25, 2023

Podcast Men's Up Life