OM : Guendouzi, trop juste pour signer dans un top club européen ?

À l’OM, Mattéo Guendouzi reste toujours un joueur très important dans l’effectif d’Igor Tudor. Cependant, depuis la Coupe du Monde et le mercato hivernal, l’international français est moins utilisé par le technicien croate, il est moins influent. Toujours bien coté sur le marché des transferts, un départ de l’OM l’été prochain n’est pas exclu pour Mattéo Guendouzi. Cependant, Kevin Diaz pense que le Marseillais n’a pas le niveau pour jouer dans un club du gratin européen.

« Pour moi, personne en France n’a pensé que Guendouzi serait le nouveau Vieira, ou qu’il deviendrait un milieu de classe internationale. C’est-à-dire être titulaire dans un top 16 de la Ligue des Champions », a d’abord expliqué le journaliste de RMC.

« Mattéo Guendouzi a passé quelques années à Arsenal. Oui, il a été titulaire. Mais ce n’était pas dans la grande période d’Arsenal. Aujourd’hui, Guendouzi dans cette équipe ? Il ne serait même pas sur le banc. Ses qualités, on les connaît. Oui c‘est quelqu’un qui a la grinta mais ce n’est pas un joueur technique, même si je ne dis pas qu’il est mauvais techniquement », annonce-t-il dans Génération After.

« Au niveau mental, il a un très bon état d’esprit. Il ne lâche rien. C’est le genre de joueur que tu aimes avoir avec toi, mais pas contre toi. Il peut courir, il est au-dessus de la moyenne dans sa capacité à répéter les efforts. C’est un vrai joueur box to box. Mais je pense que pour le haut niveau, il a une petite limite technique. Et c’est pour ça qu’il a notamment du mal à jouer derrière l’attaquant, parce que ce n’est pas du tout un numéro 10. C’est un 6 ou un 8 ». Possible que Mattéo Guendouzi déjoue les pronostics, affaire à suivre…