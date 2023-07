OM : les Marseillais réservent une immense surprise à Marcelino

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Non, ce n'est pas une immense surprise. Mais force est de constater que la passion autour de l'OM ne se dément pas, bien au contraire. Ainsi, Marcelino, le nouvel entraîneur espagnol, pourra compter sur un appui phénoménal la saison prochaine au stade Vélodrome.

Un nouveau record

Car on se dirige bien vers un nouveau record d'abonnés à Marseille. Aux alentours de 48 000. Et cela n'empêchera pas, bien entendu, les plus fidèles de se déplacer également dans tous les stades de L1....

