OM : Longoria en prend pour son grade après le communiqué du club

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Depuis les événements du match de samedi à Lens (1-2), les supporters de l'OM attendaient un geste fort de leur direction. Ils l'ont partiellement obtenu hier via un communiqué dans lequel le club fustige à la fois l'arbitrage, le calendrier et la commission de discipline. Bien sûr, cet argumentaire a valu beaucoup de critiques à Pablo Longoria car beaucoup le trouvent pas justifié...

L'OM est à côté de la plaque pour Rothen

Ainsi, dans son émission ce soir, Jérôme Rothen estime que l'OM est "à côté de la plaque" avec ce communiqué. L'ancien du PSG rappelle que Clément Turpin est mauvais avec tous les clubs, pas seulement Marseille. Et que sur une saison, les erreurs s'équilibrent. Il estime également que le fait de jouer trois jours après un match international n'est pas forcément problématique pour l'OM, dont les Tricolores sont des remplaçants. Et que pour ce qui était de la programmation de la finale de la Coupe de France, Lens n'a pas bénéficié d'un coup de pouce car Toulouse était quand même motivé. Et que, de toute façon, s'il avait été en finale comme il le voulait, le club provençal aurait aussi été confronté à un problème de calendrier. Comme toujours, les propos très cash de Jérôme Rothen ne manqueront pas de susciter des polémiques !

Le calendrier complet de l'OM pour la fin de saison

🗣💬 "Ils sont à côté. J'ai été très surpris de ce communiqué. Je n'imagine pas une seule seconde qu'il y ait un complot contre l'OM. C'est terrible pour l'image du club"@RothenJerome assure que Marseille se trompe avec son communiqué où ils s'estiment lésés par l'arbitrage. pic.twitter.com/9oTHp3YtCQ — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) May 10, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Selon Jérôme Rothen, l'OM et Pablo Longoria n'avaient aucune raison de publier le communiqué portant sur l'arbitrage et les problèmes de calendrier. Car, selon l'ancien joueur du PSG, tout finir par s'équilibrer sur une saison. Quant au calendrier, il n'y a aussi pas matière à se rebeller.

Raphaël Nouet

Rédacteur