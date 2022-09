OM, Manchester United : la réponse de ten Hag aux critiques de Bailly

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Présent ce mercredi en conférence de presse à la veille du premier match de poules de la Ligue Europa face à la Real Sociedad, Erik ten Hag a été interrogé sur les propos de l'Ivoirien. "Je n'étais pas là la saison dernière, je ne peux parler de la situation. Est-ce que la nationalité entre en compte pour moi. Non", a répondu le manager des Red Devils.

💬 "You need more than 11 players to be successful. We have a really good bench and when [our substitutes] come on they really contribute.



"That is what we expect, but I also know that the players on the bench will have their games in the starting XI." 💪#MUFC || #UEL