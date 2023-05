OM : Turpin et les Marseillais, le malaise se confirme

Zapping But! Football Club OM : faut-il envoyer Clauss sur le banc ?

Il y a quelques jours, sur notre site, on évoquait le choix de la LFP de nommer Clément Turpin pour diriger le match RC Lens-OM. En insistant que le fait que, statistiques à l'appui, ce n'était pas une bonne nouvelle pour les supporters marseillais. L'homme en noir, depuis des lustres, ne réussit pas vraiment à l'OM et ce n'est pas sa décision, d'annuler le but d'Alexis Sanchez en première période, qui va apaiser la colère de certains supporters.

En attendant que ça retombe, les chiffres sont saisissants. L'OM a perdu chacune de ses rencontres cette saison quand Mr Turpin était au sifflet. Et on en est désormais à 17 défaites sur les 31 derniers matches.