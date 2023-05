OM : un ancien entraîneur marseillais accusé de racisme !

Dans l'univers du football, il n'est pas rare que des règlements de compte s'opèrent bien des années après les faits. Qu'ils soient d'ailleurs établis ou non. Sunday Oliseh, lui, talentueux milieu de terrain du Nigéria dans les années 90 et 2000, a choisi de rétablir certaines vérités dans un ouvrage qu'il vient de faire paraître.

L'ouvrage s'intitule "L'audace de refuser" et prend notamment pour cible l'un de ses anciens entraîneurs, Eric Gerets, qui a officié avec réussite à l'OM de nombreux mois durant. Oliseh, qui a été dirigé par le technicien belge entre 1992 et 1994 au RFC Liège, est catégorique. Jugez plutôt : " Son point fort était de nous dire que nous devrions être reconnaissants d'avoir la chance d'être en Belgique, sinon nous serions en train de ‘pourrir' au Nigeria, avec à peine un repas par jour. Nos coéquipiers riaient de ces déclarations, et cela nous blessait beaucoup."

Et lorsque le joueur émettait le moindre jugement sur de tels propos, en compagnie d'un autre joueur nigérian, Victor Ikpeba, Gerets enchaînait : "Vous devriez tous les deux vous sentir reconnaissants d'être ici, car dans votre pays, vous avez à peine deux repas par jour."

