OM : une légende l'OL conseille Dieng et cartonne les jeunes

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Les supporters lyonnais auront peut-être envie de l'oublier mais la carrière de leur idole Sonny Anderson a décollé grâce à l'OM. Débarqué à la fin du mois de novembre 1993, alors que l'affaire avec Valenciennes était en train de torpiller le club, le Brésilien avait marqué dès son premier match, à Martigues (3-0), le 28 novembre. Quinze autres buts avaient suivi en D1, permettant à l'OM d'accrocher la 2e place au final. Mais la Ligue ayant prononcé la relégation du club, Anderson fila à Monaco puis à Barcelone et enfin à Lyon, où il resta quatre ans (1999-2003) et fut l'artisan du premier titre de champion en 2002.

Podcast Men's Up Life

Il conseille à Dieng d'écouter Papin

Présent vendredi soir au Vélodrome pour le 16e de finale de Coupe de France contre Rennes (1-0), le Brésilien a répondu aux questions du Phocéen. Il lui a notamment été demandé ce qu'il pensait de Bamba Dieng. "C'est un joueur qui arrive à regarder ce qu'il se passe autour de lui, comme avec Sanchez qui est un joueur d'expérience. Il faut qu'il prenne le temps de travailler énormément devant le but. Il a l'un des meilleurs attaquants de l'histoire du club pour le conseiller en la personne de Jean-Pierre Papin. Il pourra lui donner des conseils et lui expliquer certaines choses. Le plus difficile, c'est de se créer des occasions et il en a. Après, il faut être plus tranquille devant le but pour toujours faire le bon choix."

Le Brésilien a notamment été questionné sur la capacité des jeunes à écouter les conseils des anciens. Et là, il n'a pas été tendre : "Pas tout le temps ! Ils ont toujours tendance à dire que le football d'avant était peut-être plus facile et qu'aujourd'hui c'est différent. C'est parfois difficile de faire passer le message, que ce soit pour Jean-Pierre ou moi-même. Il y en a quelques-uns qui écoutent certains conseils. A notre époque, les jeunes écoutaient beaucoup ce que disaient les anciens".

Sonny Anderson : "Bamba Dieng faut qu'il prenne le temps de travailler énormément devant le but. Il a l'un des meilleurs attaquants de l'histoire du club avec Jean Pierre Papin, il pourra lui donner des conseils et lui expliquer certaines choses." (@lephoceen) #TeamOM pic.twitter.com/jsXH4zlc0N — Infos OM (@InfosOM_) January 22, 2023

Pour résumer Dans une interview au Phocéen, la légende de l'OL Sonny Anderson, qui s'est fait connaître en France grâce à l'OM, a conseillé à Bamba Dieng de bien écouté les conseils de Jean-Pierre Papin. Et a regretté qu'une partie des jeunes joueurs ne soit pas assez attentive à ce qu'on lui dit.

Raphaël Nouet

Rédacteur