RC Lens - OM : Tudor est impressionné par ses joueurs et sait à quoi s'attendre à Bollaert

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Le match aller à Marseille

"Un match (0-1) où on aurait du gagner, où on méritait plus. Dans le football, on ne peut pas toujours gagner. Parfois on gagne en méritant, parfois non. Mais j'essaye d'aller de l'avant. C'était l'une de nos meilleurs performances, déjà. Il faut une performance à 100% des 16 joueurs. Si on refait la même prestation qu'à l'aller, je serais content."

L'envie de ses joueurs

"C'est un gros match, les joueurs l'ont senti et ne se sont jamais entraînés comme ils se sont entraînés cette semaine. Ca ne va pas être facile de choisir les 11 titulaires. C'est une belle sensation de voir cette envie."

Les Lensois

"Je pense qu'ils vont pousser et mettre la pression dès le début. Nous aussi c'est ce qu'on va faire. On a tous les deux des grandes qualités, on verra qui va l'emporter. J'espère que ça sera nous. On a la même énergie, la même envie de jouer un football offensif. Eux font un pressing un peu plus en zone."

"Il a fait une saison positive. Il est parti très fort, peut-être trop fort. Mais il a retrouvé son meilleur niveau."

Malinovskyi

"Il a fait un grand match à Lyon. Il a de grandes qualités, il a progressé au niveau de son rendement. On est très contents de lui."

Franck Haise

"Si je dois choisir un entraîneur en Ligue 1, c'est lui. C'est le coach pour lequel j'ai le plus d'estime, l'un des meilleurs coachs en France."

Openda

"C'est un joueur qui est en très grande forme, qui attaque la profondeur et qui a marqué beaucoup de buts. On va essayer d'être très concentrés."

Rencontre décisive ?

"Ce sont des points importants mais pas encore décisifs. Il reste encore 15 points en jeu."

Propos retranscrits par RMC