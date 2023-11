OM : les joueurs marseillais au courant et tétanisés par la vente du club ?

Zapping But! Football Club OM : les ultras ont-ils trop de pouvoir à l’Olympique de Marseille ?

Cela n’a échappé à personne mais les rumeurs de vente ont refleuri à l’OM. Cette semaine, L’Équipe s’est même efforcé de traiter le sujet pour la première fois depuis des mois en raison de la récurrence et de la précision et de ces informations. Et si ces innombrables rumeurs avaient un impact négatif sur les résultats de l’OM ? Julian Palmieri émet cette hypothèse.

Les joueurs de l'OM destabilisés par les rumeurs de vente ?

« Je ne sais pas si la vente y est pour quelque chose, si les joueurs, si les dirigeants, si Longoria le savent et jouent avec les nerfs de tout le monde, mais en ce moment, l’OM déçoit, l’OM me déçoit », glisse l’ancien défenseur de Bastia sur Team Football. Lors de sa récente interview à RMC Sport, Pablo Longoria a clairement admis que les rumeurs l’avaient personnellement affecté avant le choc contre le Feyenoord Rotterdam en Ligue Europa au printemps 2022.

