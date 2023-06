OM - Mercato : Alexis Sanchez envoie un signal positif à Longoria

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

En fin de contrat cet été avec l'Olympique de Marseille, Alexis Sanchez est en négociations depuis plusieurs semaines avec les dirigeants marseillais pour une éventuelle prolongation de contrat.

Alexis Sanchez dit non à Galatasaray !

Mais il n'y a pas que le club phocéen qui veut de l'attaquant chilien. Et alors que Galatasaray fait notamment partie des clubs les plus intéressés par l'ancien joueur du FC Barcelone, ce dernier aurait encore rejetté une offre venant du club turc, d'après TNT Sports Chile. Ce qui rapproche encore un peu plus Alexis Sanchez d'une prolongation à l'OM.

🇨🇱👀😱 Alexis Sánchez rechaza una oferta mientras espera por Marsella



📌 El fútbol turco vuelve a tocar la puerta del "Niño Maravilla"



Revisa los detalles 📲 https://t.co/sLej94kbbZ pic.twitter.com/URX3Mw8ouB — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) June 25, 2023

