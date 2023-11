OM - Mercato : coup de théâtre dans le dossier Mikautadze !

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

La semaine dernière, le compte Twitter La Tribune Olympienne a annoncé que les dirigeants de l'Olympique de Marseille surveilleraient de près la situation de l'ancien attaquant du FC Metz, Georges Mikautadze, qui évolue à l'Ajax Amsterdam depuis l'été dernier.

Mikautadze, une fausse piste pour l'OM ?

Mais d'après le journaliste du Phocéen, Romain Canuti, l'OM ne serait pas vraiment intéressé par Georges Mikautadze et ce serait des intermédiaires qui auraient questionnés le club néerlandais au sujet d'un possible départ de l'international géorgien. "L’Ajax a été questionné sur les conditions d’une éventuelle sortie cet hiver. Pas directement par le club, ce qui est normal à ce stade. On est sur de la prise de renseignement, fin novembre", a fait savoir notre confrère sur Twitter.

Répondant au tweet de Romain Canuti, le compte Twitter La Minute OM a confirmé les dires du journaliste du Phocéen. "Il y a beaucoup d’intermédiaires qui veulent placer leurs joueurs à l’OM sans pour autant que le club soit forcément intéressé, mais comme tu dis, c’est tout à fait normal dans le football. La plupart des rumeurs qu'on peut lire chez certains médias proviennent souvent des agents / entourage qui veulent surtout faire parler de leur poulain. Mais la réalité des choses : c’est souvent fake."

— 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) November 24, 2023

