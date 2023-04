OM - Mercato : Issa Kaboré fixe sa préférence pour son avenir

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Prêté par Manchester City avec une option d'achat (20 M€) qui rend quasiment impossible sa signature à l'OM, Issa Kaboré refuse de se prendre la tête sur son avenir à l'amorce du sprint final en Ligue 1.

« Je veux rester ici »

Présenté en conférence de presse ce vendredi après son excellent match contre l'OL dimanche dernier, le Burkinabé a été lancé sur la suite de sa carrière … Et il a refusé de se projeter : « Je me concentre sur les matchs qui viennent. On laisse l'avenir à l'avenir. Ca ne dépend pas de moi mais je veux rester ici. Je suis heureux, je m'entends bien avec tout le monde ».

Comme l'a suggéré son cousin et ancien Marseillais Charles Kaboré dans la Provence, les Citizens pourraient se laisser tenter à une prolongation d'un an du prêt de l'ancien Troyen, lequel aura ses horizons bouchés s'il venait à revenir en Premier League...

Pour résumer Bien qu'il appartienne à Manchester City, Issa Kaboré s'est positionné clairement en faveur d'une année supplémentaire à l'OM. Le piston burkinabé n'est toutefois pas le seul décideur et son option à 20 M€ complique déjà les discussions.

Alexandre Corboz

Rédacteur