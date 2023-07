OM - Mercato : le remplaçant d’Alexis Sanchez dégoté par Javier Ribalta ?

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

Alexis Sanchez s’éloigne de l’OM. S’il plaît au nouvel entraîneur, Marcelino, qui ferait tout pour le conserver, la tendance ne serait pas totalement favorable au club phocéen. Même si RMC Sport parlait mercredi d’une prime à la signature et une augmentation de salaire de 25%. le choix du Chilien ne serait pas de rester à l’OM. « Il aspire à quelque chose de plus, je sais de sources fiables qu’il envisage peut-être un saut significatif, a révélé Mauricio Pinilla en milieu de semaine sur ESPN. L’entourage proche suggère qu’il pourrait y avoir une surprise, quelque chose de plus prestigieux où il aimerait certainement terminer ses dernières années en compétition au plus haut niveau, notamment en Ligue des Champions. »

Ribalta déjà parti à la pêche

Selon le consultant proche de Sanchez, le buteur de 34 ans vise « à se positionner comme l’un des joueurs les plus marquants de la saison. » Devant ce constat, et même si l’OM n’a pas encore lâché l’affaire, le journaliste de Team Football Yassine Khamadj affirme que Javier Ribalta serait déjà à la recherche d’un attaquant qui pourrait « faire passer la pilule » d’une potentielle non-prolongation de l’ancien crack du FC Barcelone.

🚨 Si l’OM n’arrive pas à conserver Alexis Sanchez la piste Ben Yedder est bien étudié pour le remplacer #TeamOM



🗞️ La Provence pic.twitter.com/EzlTwpuSwy — MΔSSILIΔ 13 (@Massilia_013) July 7, 2023

