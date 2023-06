OM - Mercato : les Marseillais attaqués sur deux cadres offensifs !

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

C'est le jeu. Propre au Mercato avec son flot habituel de rumeurs en tous genres. Voilà en effet que le média turc, Fotomac, annonce un intérêt du club de Galatasaray pour deux attaquants de l'OM. Il s'agit d'Alexis Sánchez, Chilien qui ne s'est pas encore mis d'accord avec la direction olympienne pour une saison de plus, et du Turc Cengiz Under.

Under pour 20 millions d'euros ?

Toujours selon le média, qui demeure évasif sur les intentions de Sanchez, l'OM ne serait pas opposé à une vente de Under, contre un chèque de l'ordre de 20 millions d'euros. Le mercato ne fait que commencer, il ne faut pas l'oublier....