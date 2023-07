OM - Mercato : Longoria s’attaque au FC Nantes !

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Avec une défense à quatre la saison prochaine, que ce soit en 4-4-2 ou en 4-2-3-1, l’OM ne jouera plus avec des pistons, mais bien avec des latéraux de part et d’autre du terrain. Le club olympien doit donc en recruter cet été, lui qui en avait plus utilisé depuis André Villas-Boas. En ce sens, l’OM a déjà ciblé quelques profils, dont un évoluant en Ligue 1.

Un international U21

Après l’échec de la piste Antonee Robinson, c’est Quentin Merlin qui pourrait débarquer. En effet, le jeune Nantais, auteur de 31 matchs cette saison, pour un but et deux passes décisives, serait ciblé par l’OM, selon Le Quotidien du Sport. Longoria se tournerait sur de la jeunesse à ce poste, après avoir recruté Kondogbia et son expérience, au milieu de terrain.

