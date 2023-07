OM : Ribalta fait des annonces retentissantes sur Alexis Sanchez et le Mercato

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

En fin de contrat cet été avec l'Olympique de Marseille après une belle première saison réalisée sous le maillot olympien, Alexis Sanchez semble plus proche d'un départ que d'une prolongation à l'OM.

"Aujourd’hui, je ne peux pas dire s’il va continuer ou pas"

Dans un entretien accordé à l'émission Youtube Les Réservistes, le directeur du football de l'OM, Javier Ribalta, a fait le point sur le dossier menant à l'attaquant chilien, assurant que les discussions étaient toujours en cours avec l'ancien joueur du FC Barcelone. "On attend avec le nouveau coach. Pour lui, c’est aussi important de connaitre ce qui arrive. On va voir dans les prochains jours. C’est vrai qu’il a des offres importantes. On doit discuter avec le nouveau coach et lui avec son entourage et avec nous aussi. Aujourd’hui, je ne peux pas dire s’il va continuer ou pas. C'est la vérité."

Par ailleurs, le bras droit de Pablo Longoria a laissé entendre que l'OM travaillait sur d'autres pistes prestigieuses en cas de départ d'Alexis Sanchez. "Je pense qu’on peut trouver des grands joueurs. On est en discussions avec des joueurs qui, je pense, ont un haut niveau."

