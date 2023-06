OM - Mercato : Riolo a fait son choix pour le prochain entraîneur

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

On le sait, l'OM cherche encore et toujours son futur technicien, qui viendra en lieu et place d'Igor Tudor. A cet instant, deux noms reviennent avec insistance, ceux de Marcelo Gallardo et de Fabio Grosso.

"L'OM l'appelle, il n'y a aucune raison qu'il ne vienne pas.”

Mais à écouter l'animateur de RMC, Daniel Riolo, le choix est vite fait. "Gallardo, c'est quand même un autre niveau. C'est un entraîneur du futur. Pour l'OM, ce serait exceptionnel de l'avoir. Si tu arrives à avoir ce coach-là, c'est le jackpot pour l'OM. Gallardo n'a visiblement pas beaucoup d'autres pistes. On l'attend depuis longtemps en Europe. Je pense que le moment est venu pour lui de prendre une équipe européenne. L'OM l'appelle, il n'y a aucune raison qu'il ne vienne pas.”

