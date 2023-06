OM : Riolo casse l'ambiance pour Marcelino

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

C'est la règle. En France comme ailleurs. Lorsqu'un club, médiatique de surcroît, choisit un entraîneur peu connu, les commentateurs en tous genres donnent leur opinion. Et expliquent pourquoi c'est un bon ou un mauvais choix. Marcelino, qui vient de rejoindre l'OM, n'échappe pas à la règle. Et chacun y va de son appréciation.

"Si c'était un top entraîneur..."

Daniel Riolo : "Que ce soit un bon coach, oui, il a un style. Mais l'OM, dans ce plan C, prend un entraîneur deuxième chapeau en Espagne. Je ne dis pas qu'il n'est pas bon, attention. Il est dans la galaxie Longoria, ils sont amis, se connaissent depuis longtemps et il acceptera les décisions. Mais si c'était un top entraîneur, on le saurait."

