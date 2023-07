OM - Mercato : très courtisé, Payet n'a pas totalement quitté Marseille

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Une semaine après l'annonce de son départ de l'OM, Dimitri Payet n'a pas encore vidé complètement son casier à la Commanderie. Pendant que le groupe de Marcelino se trouvait en Allemagne pour son stage de présaison, le milieu offensif de 36 ans est resté à Marseille pour profiter encore d'un petit privilège.

Payet s'entraîne avec les lofteurs

Malgré qu'il ne soit plus lié contractuellement au club phocéen, le meneur de jeu tricolore s'entraîne toujours au centre d'entraînement, a indiqué FCMarseille ce vendredi. Hier, il a pu participer à une séance avec le staff et les lofteurs de l'effectif, parmi eux Jordan Amavi et Pol Lirola. Disposant de nombreuses offres en France comme à l'étranger, selon le média local, Payet pourra profiter des installations jusqu'à sa signature dans un nouveau club. Un moindre mal alors que la reprise des championnats européens approche à grands pas.

