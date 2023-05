OM – Mercato : une première offre est tombée pour Nuno Tavares

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Auteur d’une saison assez moyenne, Nuno Tavares ne rentre pas dans les plans des dirigeants marseillais pour la saison prochaine, et devrait donc retourner à Arsenal cet été. Mais Mikel Arteta ne compte pas plus sur son latéral portugais, et souhaiterait le vendre également.

Un autre club londonien sur le coup ?

Et selon A Bola, West Ham aurait déjà posé une offre sur la table des Gunners, qui demanderaient environ 8 millions d’euros pour lâcher le jeune latéral gauche de 23 ans. De plus l’effectif d’Arsenal est déjà bien garni à ce poste-là, avec l’ukrainien Zinchenko, ainsi que le latéral écossais Kieran Tierney.

Avec sa capacité à débouler sur son côté, et sa force offensive, notamment devant le but, il est certain que Nuno Tavares plaira à certains clubs de Premier League. Seulement, son manque de réflexion balle au pied lui côute pour l’instant trop cher pour le plus haut niveau.