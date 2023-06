OM, PSG : Pierre Ménès a de gros doutes sur Galtier à Marseille

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Ce lundi, dans son Face à Pierrot, Pierre Ménès a envoyé sur Lionel Messi et Karim Benzema. Mais il a aussi été interrogé sur la possible arrivée de Christophe Galtier à l'OM et il a émis de grosses réserves...

« J'ai un peu de mal à croire que Longoria est intéressé par Galtier »

« J'ai un peu de mal à croire que Longoria est intéressé par Galtier, a-t-il expliqué. Longoria fait partie de ses présidents qui ne jurent que par des coachs étrangers. Après, Galtier est Marseillais. S'il doit retourner à l'OM, tant mieux pour lui. »