PSG : quand Lionel Messi insultait Luis Enrique

En janvier 2015, Lionel Messi et Luis Enrique avaient failli en venir en main lors d’un entraînement du FC Barcelone. Dimanche, ils se retrouveront au cours de PSG-Inter Miami.

Depuis que l’Inter Miami a concédé le nul contre Palmeiras (2-2), terminant ainsi 2e de sa poule, ce qui lui fera rencontrer le PSG en 8es de finale du Mondial des Clubs, dimanche à Atlanta, tout le monde ne parle que des retrouvailles entre Lionel Messi et le club de la capitale. Retrouvailles qui s’annoncent tendues car l’Argentin n’a pas apprécié son passage en France, entre 2021 et 2023, et il ne manque jamais une occasion de le faire savoir. Les dirigeants qataris ainsi que les supporters du PSG le vivent assez mal car c’est peu dire qu’il a bénéficié d’un traitement royal à Paris… Cette tension entre les deux parties apportera un peu de piment à l’affiche.

Une similitude entre le Barça 2015 et le PSG 2025

Mais la presse espagnole, elle, rappelle que Lionel Messi a également entretenu des rapports compliqués avec l’actuel entraîneur du PSG, Luis Enrique. Ca n’a duré que six mois, d’août 2014 à janvier 2015, mais c’est allé loin et cela a failli coûter son poste au technicien. Arrivé à Barcelone à l’intersaison 2014, Luis Enrique a voulu, comme à Paris, marquer son territoire, notamment auprès de ses joueurs. Sauf qu’au PSG, il est tombé sur un groupe jeune alors que chez les Blaugranas, il avait des stars chevronnées. Les relations ont été glaciales pendant toute la phase aller et ont abouti à un gros clash début janvier 2015.

Rentré en dernier de ses vacances hivernales en Amérique du Sud, Lionel Messi a été mis sur le banc pour un déplacement à Saint-Sébastien. Un affront qu’il a très mal vécu. Lors de l’entraînement suivant, Luis Enrique n’a pas signalé une faute sur lui. Messi a alors dégoupillé et copieusement insulté son entraîneur. Dans la foulée, le président du Barça a proposé de virer Luis Enrique. Messi a refusé, s’est expliqué avec son coach et, cinq mois plus tard, ils remportaient le triplé. Un épisode qui n’est pas sans rappeler ce qui s’est passé entre Dembélé et Enrique à l’automne, avec les mêmes tensions, le même rabibochage et la même conclusion victorieuse !