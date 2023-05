PSG : al-Khelaïfi tend la main aux ultras sur un dossier explosif

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Hier, la colère des ultras du PSG a explosé au Camps des Loges. Au lendemain d'une défaite contre Lorient (1-3), les membres du CUP ont fait une descente au centre d'entraînement pour faire connaître le fond de leur pensée. Ils ont réclamé la démission de la direction et durement critiqué les joueurs. L'année 2023 est un véritable fiasco pour le club de la capitale, éliminé sans gloire de la Champions League et sorti de la Coupe de France par l'OM. La quête du titre de champion de France apaiserait à peine des supporters à qui beaucoup de rêve a été vendu ces dernières années.

Poissy, c'est non ; Saint-Cloud, c'est compliqué

Mais Le Figaro annonce que sur au moins un point, la direction et les ultras du PSG se rejoignent : le stade. Même s'il a déposé un dossier de rachat du Stade de France jeudi dernier, le club de la capitale continue de privilégier un maintien au Parc des Princes. La direction prospecte dans l'ouest parisien pour bâtir une nouvelle enceinte mais aucun lieu ne donne satisfaction. Le PSG ne veut pas construire de stade à Poissy, où il y aura son nouveau centre, et l'hippodrome de Saint-Cloud est un dossier compliqué dans la mesure où le propriétaire ne vend qu'une partie de la parcelle et a d'autres exigences. Le Figaro l'assure : Nasser al-Khelaïfi et ses dirigeants veulent rester au Parc. Mais pour cela, il va falloir reprendre le dialogue avec la Mairie de Paris...

🚨 L’éventualité d’une construction d’un stade à l’hippodrome de Saint-Cloud se complique :



▫️France Galop n’est pas vendeur du terrain ❌



▫️Le propriétaire des lieux souhaite poursuivre l'organisation des courses durant la durée des travaux 🚧



(Le Figaro) pic.twitter.com/TxsBBd90To — Canal Supporters (@CanalSupporters) May 2, 2023

Pour résumer Même s'il a déposé un dossier pour le rachat du Stade de France, le PSG continue de faire du Parc des Princes sa priorité. Les autres pistes étudiées par le club de la capitale sont soit moins intéressantes, soit trop compliquées à mettre en place.

