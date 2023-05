PSG : la femme de Rico sort du silence !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

"Merci pour tout l’amour que vous nous portez. Sergio a beaucoup de personnes qui prient pour lui et il est très fort. Je n’ai pas de mots pour décrire ce que je ressens", a-t-elle écrit en story de son compte Instagram avant d'envoyer un message fort en direction de la presse. "Je demande simplement du respect aux médias qui donnent des informations non vérifiées."

Alba Silva (Sergio Rico’s partner) on IG: “Thank you for all your love for us, Sergio has a lot of people praying for him and he is very strong. I have no words to describe how I feel. (I only ask respect to the media that give information without contrasting, please 🙏🏽)” 🇪🇸🙏🏽 pic.twitter.com/VtvwwKANz6