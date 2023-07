PSG : Luis Enrique a une première exigence forte avec son vestiaire

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Le diable se cache dans les détails. Luis Enrique l’a bien compris et ne laisse déjà rien au hasard depuis son arrivée au PSG. Après avoir tenu sa première conférence de presse en français, l’ancien entraîneur du FC Barcelone tient à ce que ses joueurs en fassent de même pour une meilleure unité et cohésion de groupe.

Luis Enrique veut du français dans le vestiaire

« Aujourd’hui, dans les vestiaires de tous les plus grands clubs du monde, des clubs avec un tel potentiel, il y a au moins cinq ou six nationalités différentes. Il faut souvent savoir parler trois ou quatre langues. Communiquer dans différentes langues, c’est le football moderne, c’est normal. Je prends ça comme une opportunité, a-t-il affirmé sur le site officiel du PSG. Apprendre le français fait partie des choses que je souhaite faire rapidement, mais je peux aussi parler italien avec certains joueurs, parler anglais avec d’autres, parler espagnol… Je pense qu’il est très important que chacun puisse communiquer dans la langue qui lui convient le mieux, mais il est aussi très important que toutes les personnes étrangères qui viennent en France et à Paris apprennent la langue française. »

🗣 @DanielRiolo : "le vent du changement est vraiment en train de souffler : il n'y a plus de titulaire au PSG. Paris va prendre un autre gardien et il y aura concurrence. Ca vaut aussi pour Verratti qui ne démarre pas titulaire" pic.twitter.com/WCxBvnfsgz — After Foot RMC (@AfterRMC) July 14, 2023

